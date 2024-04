Arte a Parigi tra musei iconici e gioielli nascosti

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Life&People.it Creatività, innovazione e storia:è indubbiamente una delle capitali europee più stimolanti dal punto di vista artistico e culturale e i suoisono scrigni in cui è racchiuso un patrimonio di inestimabile valore. La capitale francese è rinomata per essere centro nevralgico dell’Impressionismo, grazie ad artisti come Monet, Manet e Renoir, del Post-Impressionismo con Van Gogh, Cézanne e Seurat, e del Cubismo con Picasso e Braque. Il Louvre non ha bisogno di presentazioni: la Gioconda di Leonardo Da Vinci, la Venere di Milo e la Vittoria alata di Samotracia sono solo alcuni dei capolavori che custodisce. Il Musée d’Orsay, situato in un edificio ferroviario abbandonato lungo la Senna è la casa di alcune delle opere più iconiche di Monet, Van Gogh, Degas e Renoir, ma, oltre alle istituzioni culturali di fama internazionale, ...