Arsenal-Bayern Monaco 2-2 | Arteta | “Siamo ancora vivi Dobbiamo imparare dai nostri errori”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Abbiamo iniziato molto bene la partita. Eravamo dominanti e giocavamo nella loro metà campo, poi è stato un momento critico quando Ben White era davanti a Manuel Neuer e dovevamo segnare il 2-0. Non posconcedere nulla agli avversari in Champions League, lo abbiamo fatto due volte e ci hanno punito. Questa è la lezione più grande da. I margini sono molto piccoli in questa competizione”. Sono le parole di Mikel, allenatore dell’, al termine del 2-2 contro ilnell’andata dei quarti di finale. “Andremo a. Abbiamo commesso deglioggi. Impariamo da questo. Il secondo gol ha creato un po’ di insicurezza nella squadra, ma dopo abbiamo reagito bene. È facile ...