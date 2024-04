Arrivano Kobo Clara Colour e Kobo Libra Colour, i primi ebook reader Kobo a colori - Il gruppo canadese espande la sua offerta di lettori di ebook con due modelli che offrono pannelli a colori a prezzi accessibili ...wired

Kobo scommette sui colori: ecco i nuovi Kobo Libra e Kobo Clara ''Colour'' - Kobo scommette sui colori e per la prima volta decide di ufficializzare due nuovi prodotti con display a colori come i Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour. Caratteristiche all'avanguardia per cercar ...hwupgrade

Arrivano i primi eBook reader a colori di Kobo - Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour sono i primi due eBook reader del marchio dotati di uno schermo e-ink a colori: le caratteristiche.punto-informatico