Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una ... (oasport)

Università, Italia settima al mondo, seconda in Ue - La Sapienza, Bologna e Padova sono le università Italiane più rappresentate nella classifica, con rispettivamente 47, 46 e 37 voci. Seguono da vicino l'Università degli Studi di Milano e l'Università ...ansa

Arrivano in Italia le prime capsule compostabili Nespresso - C'è una grossa novità green per gli amanti delle capsule Nespresso. Viene lanciata in Italia, in occasione della Milano Design Week, la prima collezione di capsule compostabili della multinazionale de ...wired

Migranti: da inizio anno sbarcate 15.774 persone sulle nostre coste. Oltre 4.350 ad aprile - Sono finora 15.774 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 31.128 mentre nel 2022 furono 7.928. Il dato è stato diffuso dal ministero degli ...agensir