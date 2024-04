Arriva il robot macellaio | Estrarrà le costine di maiale come nessun umano sa fare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'industria statunitense del confezionamento della carne sta investendo miliardi di dollari per automatizzare lavori notoriamente difficili. Smithfield Foods, il più grande trasformatore di carne suina degli Stati Uniti, utilizza un macchinario per estrarre e separare ledidal taglio del costato. Il confezionamento della carne è tra i lavori più duri, sanguinosi e pericolosi nel settore. Le aziende hanno difficoltà a mantenere l’organico al completo negli impianti di macellazione della carne proprio a causa di queste difficoltà. Le condizioni sono durissime: i lavoratori sono costretti a stare in piedi per ore, esposti spesso a temperature bassissime, obbligati a sollevare pesanti confezioni di carne surgelata, o ad affettare ripetutamente le carcasse su nastri trasportatori in rapido movimento, in più con coltelli molto affilati. Il ...