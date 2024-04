Arriva il Def | mini balzo del Pil

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quest’anno il Pil italiano crescerà dell’1%, meno di quanto previsto dalla Nadef (+1,2%). Colpa di un quadro macroeconomico internazionale reso sempre più complesso tra maxi-tassi della Bce e il protrarsi dei conflitti in Ucraina e a Gaza. A cui si somma la crisi del canale di Suez, che fa da freno alla logistica delle merci e quindi all’export, con ovvie conseguenze sulla crescita mondiale. Senza contare le difficoltà della Germania, di cui fa le spese anche il made in Italy. Insomma, la coperta dei nostri conti pubblici è molto corta ed è decisamente rovinata dalle ricadute del Superbonus, che ne divorano le fibre come fanno le tarme con la lana. Ilstro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è comunque determinato a confermare per il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro. Non molto ma già questa misura costa 10 miliardi, che salgono a 20 ...