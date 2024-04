Arrigo Sacchi a Jesi | “Diamo tempo a Tudor Attento De Rossi…”

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 10 aprile 2024) E’ uncon le idee ben chiare quello incontrato a(An), nelle Marche. All’Hotel Federico II il Profeta di Fusignano ha presentato, nella serata di martedì 9 aprile, il suo libro ‘Il Realista Visionario’. Dopo averlo intercettato nei giorni scorsi, lo abbiamo abbracciato anche stasera. Nell’occasione gli abbiamo posto qualche curiosa domanda su Roma, Lazio e Milan. Ecco cosa ci ha detto (in esclusiva) il ‘Maestro’. “La nuova Lazio di Igor? E’ arrivato adesso, poverino, con una squadra che non ha scelto lui e quindi ci vuole pazienza. Sarri? Sicuramente un allenatore stratega”. Non poteva mancare una battuta sulla nuova Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 nel derby contro la Lazio. “Daniele De Rossi al posto di José Mourinho? DDR deve stare ...