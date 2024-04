Arrestato trafficante sudamericano trovato con 27 chili di cocaina purissima

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arezzo, 10 aprile 2024 – Lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha intercettato esull’autostrada del sole undi droga diretto verso il sud Italia. Una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha fermato per un controllo una Renault Berlingo con targa italiana e a bordo il solo conducente, un cittadinodi 67 anni. Sebbene apparisse tutto normale, agli esperti poliziotti c’era qualcosa che non tornava, sia riguardo alle spiegazioni della persona sui motivi del suo viaggio, sia per i documenti esibiti, ritenuti meritevoli di approfondimenti. Così, grazie a un’accurata perquisizione del veicolo è stato scoperto che, sotto il sedile posteriore dell’auto, era stato ingegnosamente ricavato un capiente doppiofondo munito di un marchingegno per la sua apertura, che nascondeva 21 panetti di ...

