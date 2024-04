Aretini in campo internazionale | Ciampelli e Montanaro volano in Germania per gli Special Olympics nel beach volley

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lorenzoe Alessiodi All Stars Arezzo Onlus rappresenteranno l’Italia nelDueai giochiin. Lorenzoe Alessiodi All Stars Arezzo Onlus sono stati convocati nella formazione didel Team Super Boys che, da mercoledì 22 a sabato 25 maggio, vivrà una trasferta nella città di Münster per rappresentare la Toscana e l’Italia nella più importante manifestazione tedesca rivolta agli atleti con disabilità. L’evento riunirà oltre millecinquecento sportivi di varieità che contribuiranno a una vera e propria festa volta a celebrare i valori di inclusione, incontro, ...

