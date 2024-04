Apre il primo autolavaggio a 4 zampe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sabato 13 aprile a partire dalle 16 in Via Tosco Romagnola 836 a Cascina) inaugura un nuovo servizio per tutti i proprietari di cani e gatti. Si chiama "Bloo Lavami Tu", ilspazio, in provincia di Pisa, per lavare gli animali in autonomia e sicurezza. Bloo Lavami Tu è un lavaggio animali self service in cui si trovano due postazioni separate per lavare il proprio animale domestico in qualsiasi momento della settimana, senza dover prendere appuntamenti e modulando la spesa in base alla necessità di stazza e di mantello del proprio amico a quattro. Si accede al servizio pagando tramite banconote, monete, POS o carta fedeltà (acquistabile e ricaricabile sul posto) e si può usufruire di lavaggio, risciacquo, aspirazione e asciugatura per tutto il tempo necessario alla taglia e alle caratteristiche del cane. Comode vasche disposte ad una ...