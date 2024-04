(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – E' statalafrancese trovatain Val d'senza borsa né documenti. Fondamentale la collaborazione deiarrivati in Italia dopo aver sentito la notizia del ritrovamento della 22enne uccisa e abbandonata nell'ex chiesetta diroccata sopra La Salle. Si tratta di un primo tassello per ricostruire il mistero di una morte

Il presunto assassino della 22enne ? arrivava da Lione, trovata morta venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d' Aosta ? è stato... (leggo)

Roma, 10 aprile 2024 - Un giovane nato in Italia è il principale sospettato per la morte della 22enne francese trovata senza vita venerdì una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d' Aosta . Il ... (quotidiano)

Si concentrano su un giovane nato in Italia le ricerche del possibile assassino della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d' Aosta . Secondo l'autopsia la giovane , ... (tg24.sky)

ragazza uccisa ad Aosta, si cerca il presunto assassino: un ragazzo che era stato visto con lei - Smentita la notizia di un fermo, per il caso della ventiduenne francese trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’Aosta, si cerca un ragazzo nato in Italia. Secondo quanto em ...msn

La Salle, indagini nel riserbo - Le pratiche per il rientro in Francia della salma della ventiduenne uccisa non sono ancora state istruite. Per ora il corpo è ancora lì, al cimitero di Aosta, a disposizione della Procura. I familiari ...rainews

Aosta, ragazza morta riconosciuta dai parenti: smentita individuazione responsabile - (Adnkronos) - E' stata riconosciuta la ragazza francese trovata morta in Val d'Aosta senza borsa né documenti. Fondamentale la collaborazione dei parenti arrivati in Italia dopo aver sentito la notizi ...reggiotv