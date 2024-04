Aosta | la vittima una 22enne francese | trovato il killer della giovane

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È stato fermato dalla polizia, il sospettato del delittoragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’. Si tratterebbe di unnato in Italia di origini egiziane che era stato visto con lei nei giorni precedenti al delitto. Ieri è stata identificata latrovata morta lo L'articolo proviene da Il Difforme.