Antonio Conte | la sua ombra aleggia ovunque | dalla Juventus al Napoli Corsport

(Di mercoledì 10 aprile 2024), la suaal. Ne scrive il Corriere dello Sport con Giorgio Marota. L’di, l’allenatore che ha la media punti più alta nella storia della Serie A (2,26 a partita in 6 stagioni da fenomeno), fuori dai giochi ormai da tre stagioni,un po’: da Torino, dove tornerebbe da ex, alla Capitale, fino a. Anche sul golfo il nome dell’ex ct fa dei giri immensi e poi ritorna, spesso, nei pensieri di De Laurentiis. Che si è affidato a Calzona dopo gli esoneri di Garcia e Mazzarri: il commissario tecnico della Slovacchia ha un accordo fino alla fine stagione ma se ...

Novità importanti per il futuro della Panchina del Milan : il Napoli fa sul serio per Conte e prepara una maxi offerta , le ultime novità Gli ottimi risultati del Milan nel 2024 hanno fatto ... (dailymilan)

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della SSC Napoli . L’ex mister di Juventus ed Inter sarebbe in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis per trovare una soluzione ... (dailynews24)

Thiago Motta e Conte si giocano la Juve: cosa può succedere con Allegri - Forte è la resistenza di Max e del Bologna. Anche il Napoli dei De Laurentiis sogna l'ex ct azzurro. In estate potrà accadere di tutto ...corrieredellosport

Conte al Napoli, il piano di De Laurentiis per convincere il Martello - Attende una risposta. Non a giorni. C’è tempo. Ma Aurelio De Laurentiis, per farsi perdonare l’incredibile sfilza di errori in serie commessi negli ultimi 10 mesi, ...ilmattino

Finisce la stagione e te ne vai: il Napoli lo caccia il 27 maggio | Ultima partita e addio per sempre - Acque agitate in casa Napoli. De Laurentiis anticipa la rivoluzione: un addio all’orizzonte. E anche novità su Antonio Conte ...calcioinpillole