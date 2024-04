Antonella Fiordelisi sull’amicizia finita con Nikita Pelizon | “Le ho scritto e non mi ha risposto | forse si è offesa perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è stata ospite al programma Casa Chi, condotto da Sophie Codegoni con Azzurra Dalla Penna e Valerio Palmieri. Laha parlato della sue esperienza a Pechino Express. Alla domanda sulla sua caduta, ormai diventata virale, la ragazza ha: La caduta più brutta della mia vita, me la ricordo come se fosse ieri, sono stata miracolataanche grazie allo zaino, è stata una caduta bruttissima. Il video è diventato virale ma preferivo non essere caduta.Per fortuna c’era il dottore a Pechino Express eravamo in buone mani. Devo ammettere che non mi è successa solo questa cosa, mi è successo di tutto, un serie di sfortunati eventi. Con il cibo c’è stata la prova dei 7 mostri che si vedrà giovedì prossimo, devo dire sono stata molto brava ho mangiato tutto, mangiare vermi ...