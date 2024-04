Antonella Clerici e il rapporto con la figlia Maelle | “Lei si apre con me”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha parlato del suocon ladurante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Alle pagine del settimanale, la conduttrice di The Voice e È sempre mezzogiorno si è aperta sul legame speciale tra lei e la15enne, avuta dall’ex Eddy Martens. “A quell’età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo. Miaadesso sta facendo il primo anno di liceo classico ed è stata la scelta giusta perché ha dei professori che non guardano solo al profitto ma alla persona, al benessere complessivo degli studenti”, ha detto al settimanale. “sa che per me lo studio è fondamentale e si impegna molto. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ...