Anticipazioni Uomini e Donne | l’inaspettato ritorno di una dama | Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni del noto dating show “” condotto da Maria De Filippi? Anche oggi andrà in onda una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 con gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare i fatti più salienti. Ma ora, scopriamo insieme nel dettaglio tutte le novità, grazie alleforniteci dal giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Tiziana Riccardi(ilcorrieredellacitta.com)Asmaa ritorna in trasmissione Dopo aver abbandonato la trasmissione per un po’, ladel parterre femminile del trono over, Asmaa Fares, fa il suonel programma. Asmaa, dopo varie frequentazioni che non sono andate per il verso giusto, aveva deciso di ...