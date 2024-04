Anthracite | la recensione | sette e misteri nelle alpi francesi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La serie:, 2024. Creata da: Julius Berg. Genere: Thriller, Drammatico. Cast: Clément Penohat, Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Jean-Marc Barr, Stefano Cassetti, Kad Merad e Vincent Rottiers. Durata: 6 episodi/45 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix. Trama: Trent’anni fa, in un paesino delle, dopo unoso omicidio, una setta locale cade vittima di un suicidio di massa. Quando suo padre scompare, l’eccentrica Ida si recherà proprio in quella cittadina per scoprine i segreti. Quello che porterà alla luce è un mistero radicato nel passato della regione, esue miniere di antracite… A chi è consigliato? Agli amanti del genere thriller, che amano le storie ricche die di colpi di scena. Su Netflix è appena ...