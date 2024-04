Angers | gli ultras denunciano una violenza sessuale sugli spalti | “Atto intollerabile e imperdonabile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sabato 6 apriledello stadio Raymond-Kopa, in occasione di-Laval 1-1, si sarebbe verificato un caso di. A denunciarlo sono i tifosi del gruppodella società di casa ‘Kop De La Butte 1992’ con un comunicato apparso sui canali social, esprimendo il loro “stupore” e il loro “orrore” di fronte a “questo” che condannano “con la massima fermezza”. Nel suo post su X (ex Twitter), KDLB92 fa sapere che l’autore del reato è stato identificato e segnalato al club. Al momento però, come fa sapere Le Parisien, non ci sarebbe nessuna denuncia. “Incoraggiamo la vittima a sporgere denuncia affinché l’aggressore venga condannato”, scrivono i tifosi ...