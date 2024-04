Angelina Jolie accusa Brad Pitt di abusi fisici “iniziati ben prima” del famigerato episodio in aereo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) A un certo punto erano la coppia più famosa di Hollywood. Una coppia con una qualità da star collettiva tale da eclissare anche le luci più brillanti. Purtroppo, la relazione traalla fine era destinata al disastro. Di questi tempi, tutti i titoli che li menzionano entrambi sono quasi sempre concentrati sugli aspetti negativi del loro divorzio e sulle conseguenti battaglie giudiziarie. Secondo i rapporti, una nuova dichiarazione del tribunale ha affermato che gli “” dicontro la sua ex moglie sonodell’ormaiindel 2016. I due divi si sono scontrati negli ultimi anni per ...

Vivienne, la figlia 15enne di Angelina Jolie, in una nuova (e rara) foto - Il legame madre-figlia in un nuovo scatto a Broadway. A differenza di altri nepo baby, Vivienne ha scelto per un ruolo dietro le quinte ...vanityfair

La causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt sta per concludersi - Da coppia ammiratissima a disastro coniugale che ha tenuto banco sulle prime pagine dei giornali per quasi 10 anni. Così finisce la storia d'amore tra due delle star più amate e invidiate del mondo: B ...informazione

