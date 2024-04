(Di mercoledì 10 aprile 2024)il grande spavento, un sospiro di sollievo. E’ direttamentea informare i suoi follower su Instagramla brutta caduta di ieri, in allenamento, mentre con la sua moto da cross era impegnato sulla pista di Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo).in ospedale: brutto incidente nel cross La tacla rilevazione di un trauma cranico, ha dato esito negativo: “Questa volta l’ho data bene. La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia. Domani faròaccertamenti e vi terrò aggiornati”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

AGI - Incidente nella pista da cross per Andrea Dovizioso , l'ex campione di moto. È accaduto nella pista da cross che si trova in località Tasso, a Terranuova Bracciolini nel Valdarno aretino, ... (agi)

Paura nella tarda mattinata di oggi, 9 aprile 2024, per l'ex campione del mondo di moto classe 125 Andrea Dovizioso , caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini L'articolo ... (firenzepost)

L’ex campione del mondo di classe 125, Andrea Dovizioso , è stato coinvolto in un incidente questa mattina mentre si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini, Arezzo. Dovizioso , 38 ... (lortica)

Andrea Dovizioso dopo l’incidente: tac alla testa negativa, oggi altri esami - Dopo il grande spavento, un sospiro di sollievo. E' direttamente Andrea Dovizioso a informare i suoi follower su Instagram dopo la brutta caduta di ieri, in allenamento, mentre con la sua moto da cros ...oasport

Andrea Dovizioso: terzo incidente in motocross, frattura alla clavicola - Andrea Dovizioso, pilota di moto forlivese, ha subito un grave incidente mentre si allenava in motocross a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Ha riportato una frattura alla clavicola dest ...altarimini

Dovizioso, grave incidente. Cade con la moto da cross, varie fratture. "Che botta" - Girava su una pista in provincia di Arezzo. Il casco che lo ha protetto si è spezzato. Trauma cranico ma la tac è negativa. In serata il messaggio che rassicura i tifosi.ilrestodelcarlino