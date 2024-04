An Brescia | riparte l’eterno inseguimento alla Pro Recco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La sconfitta subita contro l’Olympiacos in Champions League e il successivo trionfo in campionato A1 contro il Palermo delineano un percorso contrastante per l’AN. Mentre le speranze europee sembrano svanire, il cammino nel campionato nazionale mostra segni di una forte ripresa. Attualmente al terzo posto, dietro solo a Proe Savona,si avvicina con determinazionefase finale del campionato, avendo quasi assicurato la sua presenza in semifinale grazievittoria ottenuta contro la squadra di Palermo lo scorso weekend. Il terzo posto è insomma ormai blindato, così come le chance di giocarsi la finale scudetto in tre gare. Con solo un’altra partita da disputare contro il De Akker il 17 aprile, l’attenzione disi sposterà interamente sulle ...