Amici Serale | Gaia si ritira | poi la folle proposta di Todaro accettata

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ritiro perDe Martino daldi. Durante una sessione di prova coreografica, ha subito un infortunio al ginocchio che ha richiesto una valutazione medica immediata. Dopo un'attenta analisi da parte della produzione e una visita specialistica, è emerso che la ballerina non può continuare a danzare nelle condizioni attuali. La notizia è stata comunicata ada Maria De Filippi durante il daytime del 10 aprile 2024 trasmesso su Canale 5 subito dopo la fine di Uomini e Donne. "Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci dispiace", ha dichiarato la conduttrice. L'annuncio ha lasciatocommossa, spingendola alle lacrime per la necessità di dover abbandonare la Scuola. La padrona del ...