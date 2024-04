Amici 23 | grave infortunio per Gaia | Maria De Filippi annuncia il ritiro | ma arriva la proposta di Raimondo Todaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La ballerinanon può ballare per unal ginocchio ed è costretta ad abbandonare il Serale di23: "Ci dispiace tanto, ma ti devi ritirare".

FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada . Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili... (corriereadriatico)

FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada . Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili... (corriereadriatico)

FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada . Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili... (corriereadriatico)

Sinistro in auto per Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici - Mattia Zenzola, vincitore di "Amici", ha condiviso su Instagram l'esperienza di un sinistro stradale da cui l'altro conducente è fuggito. Attraverso il suo racconto, Zenzola ha voluto sensibilizzare s ...news.fidelityhouse.eu

Le vittime dell'esplosione di Suviana: chi erano Vincenzo, Mario e Pavel morti dentro la centrale - Tutti "trasfertisti", il più giovane si era sposato un anno fa. Il ristoratore: «Avevano appena pranzato da me». Il più grave è ricoverato a Cesena Erano all’ottavo piano sotto lo zero le tre vittime ...corrieredibologna.corriere

San Giuseppe Vesuviano: centauro 20enne muore in incidente. grave il suo amico - grave il suo amico. Nell’incidente ha perso la vita Elia Zayonts ... La notizia della sua morte ha generato grande dolore e sgomento tra parenti, Amici e conoscenti, che ricordano Elia come una ...linserto