Amadeus lascia la Rai? Le parole di Fiorello | “È salito al Colle a dare comunicazioni”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024)la? Ledi: “Èalavrebbe comunicato ai verticila sua intenzione dire l’azienda al termine del suo contratto, che scade il prossimo 30 giugno: un’indiscrezione che in qualche modo sembrerebbe essere stata confermata dalledinel corso di Viva2. Nelle ultime ore, infatti, è circolata un’indiscrezione di Tv Blog secondo la qualenella giornata di ieri, martedì 9 aprile, avrebbe comunicato allala sua decisione di non rinnovare il contratto. Nella puntata di Viva2 in onda mercoledì 10 aprile...