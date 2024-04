Amadeus lascia la Rai? Fiorello | “Ieri è salito al Colle” | la situazione e le indiscrezioni sul conduttore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 10 aprile 2024)pronto are la? Da giorni si rincorronosul futuro deled ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Ancheha detto la sua!fuori dalla: “cambiamenti in atto” Il futuro dipotrebbe essere lontano dalla. Ile direttore artistico degli ultimi cinque Festival della Canzone di Sanremo potrebbere la. Dopo lelanciate dal sito Dagospia anchedurante l’ultima puntata di Viva2 si è espresso parlando dell’amico ega. Lo showman siciliano ci ha scherzato ...