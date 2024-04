“Amadeus lascia la Rai” | De Martino ad Affari tuoi?

(Di mercoledì 10 aprile 2024)la Rai: l’indiscrezione circola da qualche tempo ma ora sembra più certa che mai. Pare che il conduttore, dopo il grande successo del Festival di Sanremo e di altri programmi come, abbia espresso la volontà dire la tv di Stato. Ama sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli e progetti e avrebbe trovato proposte interessanti da parte di Discovery, pronto ad arruolare il presentatore come uno dei volti di punta del canale Nove.la Rai e: al suo posto Stefano Destarebbe perre la Rai. Dopo le varie indiscrezioni lanciate da Dagospia, a rincarare la dose è ora TvBlog. “Ci sarebbe stato un incontro, ...

Si parte dalle ultime voci che darebbero Amadeus sempre più lontano dalla Rai. Fiorello ci scherza su: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri ... (thesocialpost)

Solo dieci anni fa, avreste immaginato Amadeus fare la carriera che ha fatto? Perché non potrebbe essere lo stesso per tutti quelli che potrebbero prendere il suo posto?Continua a leggere (fanpage)

Amadeus lascia la Rai Le parole di Fiorello: “È salito al Colle” - Amadeus avrebbe comunicato ai vertici Rai la sua intenzione di lasciare l’azienda al termine del suo contratto, che scade il prossimo 30 giugno: un’indiscrezione che in qualche modo sembrerebbe essere ...tpi

Se Amadeus lascia la Rai non è un Fazio-bis né un dramma: è il momento giusto per cambiare - Solo dieci anni fa, avreste immaginato Amadeus fare la carriera che ha fatto Perché non potrebbe essere lo stesso per tutti quelli che potrebbero prendere ...fanpage

"Amadeus lascia la Rai", l'incontro con Roberto Sergio e la bomba esplode - Amadeus al bivio finale, Rai o Nove L'incontro in viale Mazzini, le parole di Fiorello e le voci sul passaggio anche del format tv 'I Soliti Ignoti' ...affaritaliani