Amadeus fa le valigie dalla Rai? Corteggiato da Discovery | deciderà entro aprile L’ironia di Fiore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Addio a viale Mazzini?potrebbe lasciare mammaper passare a Nove, l’emittente di Warner Bros. Il popolare conduttore, il cui contratto con la tv di Stato scade il prossimo 30 agosto, è al bivio finale. Secondo molti rumors, anticipati da un retroscena di TvBlog, Ama ieri avrebbe avuto un colloqui con l’ad, Roberto Sergio e avrebbe comunicato di non voler rinnovare il contratto per “intraprendere un nuovo percorso professionale a Milano”. Come Fabio Fazio, con tutte le differenze del caso, sarebbe in attesa di un’offerta definitiva da, che da tempo corteggia l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.al bivio traIl conduttore si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine ...