Altro che paragone con il Napoli di Spalletti | pesanti accuse all’Inter | “Sta barando!”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’Inter si avvia a vincere il ventesimo scudetto della sua storia con una stagione quasi perfetta, ma c’è chi lancia la grave accusa. Il campionato si avvia verso il rush finale, con le ultime sette gare di Serie A che daranno i verdetti finali della stagione. Uno in particolare sembra ormai già stabilito, ovvero la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. I nerazzurri hanno condotto un campionato al vertice dall’inizio e lo stanno portando in gloria con largo anticipo. Tanto che l’annata dell’Inter viene paragonata a quella deldivittorioso del campionato. Entrambe le formazioni hanno infatti dominato il torneo, senza se e senza ma, dando non solo una certa dimostrazione di superiorità sulle avversarie, ma anche esprimendo un gran bel gioco. Eppure una differenza, enorme, esiste tra lo scudetto vinto dale ...