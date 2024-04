Alta tecnologia al Mattei per la maturità Nel ricordo di Daniele

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pro Valtellina e La Voce didonano un sistema di proiezione Hi Tech all’Istitutodi Sondrio, dove il ragazzo studiava. Un’apparecchiatura ad, versatile e performante, da utilizzare per lavori di gruppo, per l’esame die nei laboratori quotidiani, e che accresce le competenze degli studenti sviluppando le loro attitudini: il proiettore di ologrammi è ora in dotazione al laboratorio dell’Istituto tecnicodi Sondrio, una scuola sempre al passo coi tempi, grazie al progetto "La voce di", nato per ricordare il giovane Bertolini, tragicamente scomparso nel 2018, sostenuto da Fondazione Pro Valtellina. Nei giorni scorsi, è stato il dirigente scolastico Massimo Celesti a presentare ai genitori di ...