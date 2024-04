(Di mercoledì 10 aprile 2024)38, tra cui alcuni bambini, sono morti neldell’imbarcazione su cui viaggiavano aldi, ha affermato il 9 aprile l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Leggi

Almeno trentotto migranti etiopi muoiono in un naufragio al largo di Gibuti - Almeno 38 migranti, tra cui alcuni bambini, sono morti nel naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano al largo di Gibuti, ha affermato il 9 aprile l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ...internazionale

Secondo i nostri lettori, per la salvezza servono Almeno altre tre vittorie - Quasi la metà dei votanti pensa che per la salvezza bastino trentacinque punti, ma per il 35% potrebbero servirne trentotto ...calciohellas