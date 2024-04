All’Open Space | communication hub del CNI va in scena l’origine di uno scandalo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ ORIGINE DI UNOMercoledì 10 aprile, dalle ore 18:00,, ilHub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Via XX Settembre 5, Roma) verrà svelato uno dei più iconici segreti dell’arte italiana del ‘400, in un dialogo sul potere delle immagini che giunge sino ai nostri giorni. Ospite il Prof. Francesco Buranelli che dialogherà con il Consigliere del CNI, Alberto Romagnoli. Fra il marcare un territorio per mezzo di un edificio o di un’opera d’arte e la capacità di progettare i lineamenti della vicenda umana e ricostruire una pagina inedita della storia, esiste un legame profondo. Entrambe le cose dipendono da un’illuminata committenza e da un’alta professionalità. Il felice abbinamento di questi due ruoli ha sempre costituito, nella storia passata e recente del nostro Belpaese, il ...

Audubon bird walks this week - The Audubon Society of Lincoln City will lead two bird walks this week that explore city Open Space, a state recreation site, and a nearby national wildlife refuge. With all ...newportnewstimes

XRP Healthcare Unveils Revolutionary Swap Facility in Open-Source XRPH Wallet, Encouraging Autonomy Across XRPL Projects - XRP Healthcare, an innovative web3 healthcare solution, is proud to introduce a groundbreaking swap facility within its Open-source XRPH Wallet. This ...finanznachrichten.de

Svelato un segreto di un dipinto del Pintoricchio - All’Open Space di Roma, il Comunication Hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Mercoledì 10 aprile 2024, ore 18:00. Ospite il Prof. Francesco Buranelli che dialogherà con il Consigliere del CNI, ...informazione