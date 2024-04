All’asta la maglia di Michael Jordan di Stefanel Trieste – Mobilgirgi Caserta

(Di mercoledì 10 aprile 2024). Era il 1985 quandoventiduenne – già campione, ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe poi diventato – in tour in Europa, scese sul parquet del palazzetto dello sport diper una esibizione. In campo c’erano, egiocò un tempo con ogni formazione. Quella partita è diventata famosa in quantomostrò all’Italia tutta la potenza del basket d’oltreoceano con una schiacciata così violenta da mandare in mille pezzi il tabellone. A farne le spese ilno Horacio “Tato” Lopez che si infortunò gravemente a una mano. Le schegge di vetro del tabellone gli recisero i tendini e Lopez rimase fuori dai campi di gioco per quasi tre ...

