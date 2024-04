All' asta a Trieste la maglia di Michael Jordan Si parte da 420mila dollari

(Di mercoledì 10 aprile 2024) AGI - Era il 1985 quandoventiduenne - già campione, ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe poi diventato - in tour in Europea, scese sul parquet del palazzetto dello sport diper una esibizione indossando unain cotone arancionero con la scritta bianca "Stefanel" corredata al centro dal tradizionale logo arancione del quadrifoglio e il numero 23. Oggi per quellaSotheby's ha fissato un prezzo base di 420 mila. La notizia è riportata oggi da Il Piccolo di. MJ si trovava in Europa su espressa richiesta della Nike per promuovere le nuove scarpe Air1, bianche e rosse, lacci neri. Dopo la partita Stefanel-Mobilgirgi Caserta, in cui l'astro dei Chicago Bulls segno' 41 punti e disintegro' un ...

