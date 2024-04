(Di mercoledì 10 aprile 2024) In aumento i casi di "sex extortion" e "revenge porn": oltre 1.500 indagati. "Però molti si vergognano di querelare"

di Carlo Baroni Fauglia Sfruttando la vulnerabilità delle persone anziane e sole, i truffatori le convincono a consegnare loro denaro o gioielli, servendosi di varie scuse come falsi incidenti in ... (lanazione)

Personaggi tv. Geppi Cucciari ha voluto lanciare un allarme in merito ad alcune truffe online che stanno colpendo numerosi volti dello spettacolo della televisione italiana. Scopriamo insieme che ... (tvzap)

Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto delle truffe , in particolar modo di quelle commesse mediante circuiti telematici, i carabinieri della compagnia di San ... (anteprima24)

Allarme "truffe romantiche", ma non vengono denunciate - In aumento i casi di "sex extortion" e "revenge porn": oltre 1.500 indagati. "Però molti si vergognano di querelare" ...ilgiornale

"In Italia si registra un Allarme alimentare al giorno" - Nel corso dell'ultimo anno, in Italia si è registrato più di un Allarme alimentare al giorno, con un totale di 422 segnalazioni relative a prodotti importati, per la presenza di residui ...freshplaza

Cava de’ Tirreni. Allarme truffa degli pneumatici bucati - Nuovo Allarme a Cava de’ Tirreni: segnalate diverse auto con gomme forate, in un tentativo di truffa noto come “truffa degli pneumatici bucati”. Cittadini hanno denunciato il fenomeno, notando che le ...agro24