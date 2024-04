(Di mercoledì 10 aprile 2024) Forse non avevamo capito, sembrava tutto scritto. Beppe Sala, preso atto della contrarietà del ministro Sangiuliano a una proroga del m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il direttore d’orchestra Myung-Whun Chung si è reso protagonista ieri di un siparietto divertente durante la sua esibizione al piano. Stava eseguendo il concerto per La Maggiore in pianoforte di ... (open.online)

Alla Scala un'opera buffa che rischia però un finale in tragedia - La complessità e le sfide politiche dietro la nomina del nuovo sovrintendente per il teatro di Milano, che sembra trasformare la vicenda in una (spiacevole) commedia ...ilfoglio

SAN TAMMARO - Modifiche Alla viabilità, un tratto di via XXIV Maggio diventa a senso unico: c'è l'ordinanza - 19:31:49 SAN TAMMARO. Arriva l'ordinanza di modifica della viabilità in zona via XXIV Maggio, a San Tammaro. L'assessore Errico Scala e il comandante della polizia municipale Giovanni Carrillo in ques ...casertafocus

Stallo Alla Scala - Difficile stabilire se la metafora adatta sia "bocce ferme"o "pantano". Il Consiglio di Amministrazione della Scala, che ieri avrebbe dovuto prorogare la sovrintendenza di Dominique Meyer di un paio d ...giornaledellamusica