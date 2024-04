Alkeemia battery forum | 68 aziende e istituzioni da 20 diversi paesi del mondo a Venezia per disegnare il futuro delle batterie in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il mercato deimaterials è in costante crescita, la domanda di questi componenti che contribuiscono alla realizzazione ed alle performance dielettriche per il settore automotive o per gli smartphone (tra gli usi più comuni e diffusi) è rapidamente in espansione. Si stima una crescita globale del mercatodel 26% annuo fino al 2030 (espresso in GWh/anno), seguito da un prudenziale ma pur sempre significativo 9% annuo per gli anni successivi. Entro 5-6 anni solamente l'Unione Europea avrà bisogno di un derivato del litio, come l'esafluorofosfato, in quantità stimabili in circa 120-150 tonnellate per anno. Per rispondere a queste esigenze e creare un'alternativa europea in grado di contribuire alla transizione energetica in atto, prende il via la seconda edizione dell'...