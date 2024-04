(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – "La campagna 'Diventa' nasce dall'idea di veicolare laalle micro piccole medie imprese sui contenuti della". Così Lucia, presidentee componente cda FonARCom, a margine dell'assemblea nazionale di Cifa Italia in corso a Roma. Il programma 'Diventa', pensato e progettato da FonARCom, il fondo paritetico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Alfieri (CiForma): "Con Green Partner formazione su sostenibilità" - "La campagna 'Diventa Green Partner' nasce dall'idea di veicolare la formazione alle micro piccole medie imprese sui contenuti della sostenibilità". Così Lucia Alfieri, presidente CiForma e componente ...adnkronos

Margiotta (Confsal): "Con Cifa Italia per contrattazione di qualità, leva per sviluppo" - Roma, 10 apr. (Adnkronos/Labitalia) - 'Con Cifa Itala condividiamo il fatto che siamo due organizzazioni non ideologiche, il nostro agire e le ...notizie.tiscali