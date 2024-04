Alfieri CiForma | “Con Green Partner formazione su sostenibilità”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “La campagna ‘Diventa’ nasce dall’idea di veicolare laalle micro piccole medie imprese sui contenuti della”. Così Lucia, presidentee componente cda FonARCom, a margine dell’assemblea nazionale di Cifa Italia in corso a Roma. Il programma ‘Diventa’, pensato e progettato da FonARCom, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per lacontinua, e da, l?associazione per il coordinamento degli enti di, punta a fornire agli enti formativi gli strumenti e le conoscenze necessarie per condurre le imprese verso la certificazione di. ...