Alfa Romeo presenta la nuova Milano | Sportività compatta

La nuova Alfa Milano debutta in prima assoluta nel capoluogo lombardo, città in cui nel 1910 iniziò l'avventura del Biscione, un'icona dell'automobilismo mondiale. Il nuovo modello, contraddistinto ... (quotidiano)

Dopo una lunga attesa, l' Alfa Romeo Milano debutta sul mercato. L'inedito B-SUV del Biscione viene proposte in due varianti elettriche e ibrida (ilgiornale)

Il momento è giunto, finalmente stiamo per entrare in una nuova era della storia di Alfa Romeo. Da adesso è in corso la diretta streaming della nuova Alfa Romeo Milano, l’auto che segna un nuovo ... (tuttotek)