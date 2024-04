Alfa Romeo lancia la ' Milano' | nuova sportiva compatta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladebutta in prima assoluta nel capoluogo lombardo, città in cui nel 1910 iniziò l'avventura del Biscione, un'icona dell'automobilismo mondiale. Il nuovo modello, contraddistinto dal caratteristico scudetto e con un prezzo di lancio a partire da 29.900 euro, è unacon 4 motorizzazioni: Ibrida e Ibrida Q4, entrambe con una potenza da 136 cavalli, Elettrica, da 156 cavalli e oltre 410 Km di autonomia, ed Elettrica Veloce, che sviluppa 240 cavalli. Laè stata concepita dalla stessa squadra che ha progettato la Giulia GTA e viene offerta in edizione Speciale in occasione del lancio mondiale dalla città della Madonnina. Alla presentazione l'amministratore delegato del gruppo Stellantis Carlos Tavares, il responsabile di...