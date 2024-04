Alessandro Gassman travolto dal dolore | “Ciao sorella mia”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 L’ultima volta era apparsa tre mesi fa, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1. Ieri sera, il triste annuncio: Paolasi è spenta a 78 anni. E il fratellole ha reso omaggio con un toccante post sui social.mia. Sei semprestata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta. ? pic.twitter.com/nFuWmxXHyC—n ? (@n) April 10, 2024 “mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come ...