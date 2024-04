Alessandro Borghi contro Carmine Elia | “Mi disse che non avrei mai fatto l’attore”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nell’ultima puntata di Belve andata in onda su Rai 2,che di recente ha vestito i panni di Rocco Siffredi nella serie SuperSex, si è lasciato andare a dichiarazioni inedite. Inoltre,ha avuto anche, verso la conclusione dell’intervista, la possibilità di rivalersichi non ha creduto in lui. Tra cui si annovera anche, il regista di Mare Fuori. Fedez, che cosa resta dopo Belve: dolorose verità condite da un fastidioso vittimismo...