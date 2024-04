Alessandro Barbano nuovo direttore del Messaggero

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Gruppo Caltagirone Editore comunica che, a partire dal prossimo 1° maggio,sostituirà nella direzione dlMassimo Martinelli che prossimamente andrà in pensione. Nato a Lecce nel 1961, Barbabno ha occupato vari ruoli all’interno dei quotidiani del Gruppo ricoprendo anche l’incarico didel Mattino di Napoli dal 2012 al 2018 e di vicedele delQuotidiano di Puglia. Più di recente è stato condel Corriere dello Sport ede Il Riformista. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna,ha insegnato giornalismo all’Università La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link University e all’Università Suor Orsola ...

