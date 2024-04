Alatri In auto con dosi di cocaina e crack Ancora più droga a casa 34enne di origini rumene arrestato dai Carabinieri

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cronache Cittadine– I militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagniadi, nel corso di un servizio di L'articolo Cronache Cittadine.

Cronache Cittadine ALATRI – I militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri – nel corso di un servizio L'articolo Alatri. In auto alla guida con patente revocata e ... (cronachecittadine)

Cocaina e crack in auto e a casa. Arrestato trentaquattrenne - L'uomo è stato notato aggirarsi per le strade della città dai carabinieri di Alatri che, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo ...ciociariaoggi

Cocaina e crack, i carabinieri arrestano un 34enne ad Alatri - I carabinieri del Radiomobile di Alatri hanno arrestato un 34enne residente in città: gli hanno trovato in tutto un etto di varie sostanze stupefacenti e contanti. (ANSA) ...ansa

Girava in auto con cocaina e crack: arrestato un trentaseienne - I carabinieri hanno sequestrato 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 9 grammi di crack e alcuni proiettili calibro 9 ...ciociariaoggi