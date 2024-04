Al via oggi il Pordenone Docs Festival

Esplosione a Bologna oggi nel bacino di Suviana in una centrale idroelettrica : l'incidente si sarebbe verificato al livello 9, l' incendio è avvenuto a 30 metri di profondità. Gli aggiornamenti in ... (fanpage)

Treni in ritardo e disagi. I pendolari protestano. Al via una nuova petizione - Al momento sono state raccolte 573 firme, ma l’obiettivo è arrivare a mille "Si chiede a Trenitalia e Rfi di assumersi le proprie responsabilità".lanazione

"Marciapiede al posto degli stalli per auto" - Dopo l’inaugurazione di sabato della panchina dell’amore e dell’oasi di verde in via VIII Marzo si riaccende, a Falconara Alta, il tema di realizzare un marciapiede sul lato opposto della carreggiata ...ilrestodelcarlino

Via Roma, lavori e nuova deroga: "Soluzione per evitare la chiusura" - Gianni Cenni, candidato per il centrodestra, ha incontrato società del nuoto e Cgfs sul futuro della piscina "Facciamo rapidamente gli interventi di messa in sicurezza e teniamola aperta in attesa di ...lanazione