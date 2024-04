Al Severi scatta la repressione | maxi-espulsioni | ma senza prove

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Segnalo di aver visto anche XXXX. Non posso farlo con assoluta certezza, perché la persona che ho visto portava il passamontagna (o comunque un indumento che copriva il volto), ma l’ho riconosciuto dagli occhi”… quella che avete appena letto è un esempio delle “inoppugnabili” utilizzate dal Consiglio di Istituto del-Correnti, su impulso della dirigente Gabriella Conte, per comminare decine di giorni di sospensione ai sei organizzatori dell’occupazione dell’istituto di gennaio scorso. Ieri, al termine di tre mesi di una caccia alle streghe, con tanto di tribunali dell’inquisizione in azione, sono arrivati anche gli ultimi responsi. Quelli per i “cattivi”, che si sono visti appioppare tra i 14 e i 20 giorni di sospensione. In pratica, la bocciatura. Un messaggio per tutti gli studenti che occupano Ad accompagnare il provvedimento – la cui è ...