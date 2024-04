“Aiuto | correte” Isola dei Famosi | le urla e la fuga | Matilde Brandi terrorizzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) C’è ancheall’dei2024 ma la sua avventura in Honduras non è iniziata proprio al meglio. In breve non si è fatta degli amici in partenza, almeno tra i naufraghi non vip che hanno fatto delle considerazioni tutt’altro che lusinghiere sulla showgirl e ballerina che ha già partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non sarà facile per lei far cambiare loro idea ma ha assicurato che ci proverà. “Credo che sia una che non le manda a dire”, ha detto di lei la modella Khady Guede. La contessa Alina Vereconi Scortecci ha aggiunto: “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”. Poi è toccato al pescivendolo Peppe di Napoli: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta e a me le persone così non piacciono”. Ma il ...