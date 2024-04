(Di mercoledì 10 aprile 2024) . Comuni Insieme rende nota l’apertura degli avvisi per il sostegno al pagamento deldegliche versano in condizioni di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità. Quest’anno la misura generica “Buono Sostegno Affitto” e quella dedicata ai pensionati aprono in contemporanea; i ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è arrivare alla pace in Ucraina , in Medio Oriente, nel Mar Rosso, una sconfitta dell’ Ucraina si trasformerebbe in una resa, nell’occupazione da parte della ... (ildenaro)

Aiuti economici per pagare l’affitto per inquilini in difficoltà e anziani - Aiuti economici per pagare l’affitto per inquilini in difficoltà e anziani. Comuni Insieme rende nota l’apertura degli avvisi per il sostegno al pagamento ...ilnotiziario

L’Europa perde influenza in Africa dopo gli ultimi colpi di stato. Russia, Cina e Turchia si prendono il continente - Mosca punta sulla vendita di armi, Pechino sulle materie prime, Ankara usa la religione e gli Aiuti ai musulmani. Nel 2050 la popolazione sarà di 2,5 miliardi: un problema solo dell’Europa. Domenico A ...corriere

Aiuti per contrastare la povertà educativa - Un minore o un giovane adulto è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o com ...lanazione