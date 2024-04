Agenzia delle Entrate tramite app Io comunicherà rimborsi | scadenze e pagamenti | cosa cambia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ha annunciato che le comunicazioni del Fisco passeranno attraverso l’app Io.in arrivo,di contratti di locazione e tanto altro. L’, attraverso “Io”, l’App dei servizi pubblici gestita da PagoPa, si fa più vicina ai cittadini. Come comunica l’? Novità in arrivo per i cittadini. Chi è in attesa di una comunicazione da parte dell’non deve preoccuparsi, l’informazione viaggia comodamente in tasca. Con le nuove opzioni dell’applicazione Io, il Fisco avviserà i possessori del sistema digitale di un rimborso, un pagamento, la registrazione o la scadenza di un contratto di locazione e molto ...

L’App Io la si può trovare in forma gratuita sugli store iOS e Android. Al fine di poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid (ilgiornale)

L’Agenzia delle Entrate potrà inviare una notifica attraverso la app Io per segnalare eventuali rimborsi in arrivo o scadenze fiscali imminenti. I messaggi del fisco sulla app dei servizi pubblici ... (open.online)

Se avete un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione sta per scadere, l'Agenzia delle entrate vi avvisa con un messaggi o personalizzato su IO, l'app dei servizi pubblici ... (today)

Fisco, da oggi scadenze e rate sullo smartphone con l'App Io: i messaggi personalizzati. Cosa cambia - Fisco: rimborsi in arrivo, scadenze, rate, comunicazioni non recapitate e altri avvisi personalizzati. Da oggi l'Agenzia delle Entrate introduce un nuovo sistema per avvisare i cittadini con ...corriereadriatico

