Adriano & Co I campioni all’Arena Eden

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo sport come scuola di vita. Ancora di più se a salire in cattedra sono quattro miti italiani comePanatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Sono loro i promotori di "Un Campione per Amico", la più importante manifestazione italiana a carattere sportivo educativo, realizzata in collaborazione, per il tredicesimo anno consecutivo, con Banca Generali. Appuntamento stamani al Parcheggiodi Arezzo che, grazie al sostegno delle autorità locali, si trasformerà in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione ...

